Stellen kunnen samen blijven wonen bij dementie in klein woonproject Waalre

De formule is bedoeld voor oudere mensen met dementie of een andersoortige zorgvraag. Het Waalrese complex bestaat uit een aantal gemeenschappelijke ruimten en twintig appartementen voor (bijna) elke beurs: twaalf op de begane grond met tuin of terras, zes wat kleinere op de eerste verdieping die in aanmerking komen voor huursubsidie, en twee penthouses op de tweede verdieping.

Verpleeghuis

Wat hem trekt in dit project? ,,Pure passie! Ik werk al 38 jaar in de gezondheidszorg en hier kan ik echt verschil maken. Iedere verpleegkundige heeft een beetje het Florence Nightingale-virus in zich: ze doen allemaal hun stinkende best, maar ze lijden allemaal onder de werkdruk. Hoe vervelend is het als een patiënt een vraag heeft en je moet zeggen: ‘Ik heb nu geen tijd, maar ik kom straks terug’. Dan hóeft het al niet meer. Hier willen we bijvoorbeeld dat de bewoners zo lang mogelijk alles zelf kunnen doen. Als dat dan betekent dat het wassen een half uur duurt in plaats van de vijf minuten die er voor staan, dan is dat prima.’’