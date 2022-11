Stichting Nooit Voorbij nu ook in Zuid-Nederland actief

In Dommelen vond woensdag de eerste lotgenotenactiviteit in Zuid-Nederland plaats van de landelijke Stichting Nooit Voorbij, georganiseerd door initiatiefneemsters Femke de Droog en Kim Verhoeff. In samenwerking met WeDommelen organiseerden zij een knutselmiddag in ‘Ons Dommels Plèkske’.

Stichting Nooit Voorbij werd twee jaar geleden landelijk opgericht voor ouders, broertjes en zusjes van een overleden kind te helpen bij de verwerking van het verlies. „Bij een overleden kindje merk je dat de aandacht vaak snel naar de ouders gaat. Omdat Kim en ik allebei een grote liefde voor kinderen hebben, wilden we nu dus ook speciaal juist iets voor kinderen doen”, aldus De Droog. Beiden zijn ervaringsdeskundig. Zo verloor Verhoeff als kind haar broer, en verloor De Droog drie jaar geleden haar dochtertje met 38 weken zwangerschap. „Het rouwproces is voor iedereen gelijk, of het kindje nu tijdens de zwangerschap komt te overlijden of op vijftienjarige leeftijd”, legt De Droog uit.

Quote Soms waren miskramen zelfs een soort van gewenst, omdat er dan wat meer jaren tussen twee kinderen zat Kim Verhoeff

Hoewel deze eerste lotgenotenactiviteit zich voornamelijk richt op kinderen, zijn er nog meer doelgroepen waar steun bij verlies van een kind van groot belang blijkt en waarop de stichting zich ook wil gaan richten . „Zo sprak ik laatst een negentigjarige vrouw die vroeger haar kind verloren is en nu recent haar kleinkind. Het verdriet van vroeger komt nu helemaal terug bij haar. Vroeger werd er natuurlijk bijna niet gepraat over miskramen en werd een overleden kind direct bij de moeder weggehaald”, legt Verhoeff uit. „Sterker nog, soms waren miskramen zelfs een soort van gewenst, omdat er dan wat meer jaren tussen twee kinderen zat.”

Knutselspulletjes

Intussen druppelen de eerste kinderen binnen met hun moeders, en worden de knutselspullen op tafel gezet. Onder warme begeleiding van Verhoeff knippen de meisjes servetten, om deze vervolgens met lijm op bloempotjes te plakken. Ook Emma uit Heeze is geconcentreerd bezig. Samen met haar moeder is ze hier, omdat ze drie jaar geleden haar zusje Eva is verloren.

„In het ziekenhuis vond ik het een beetje spannend om naar Eva te gaan kijken, dus toen ben ik met opa een wandeling door het ziekenhuis gaan maken”, vertelt Emma. Voor haar moeder is het belangrijk om het contact met lotgenoten op te zoeken. „Toen Eva net overleden was, voelde ik me echt eenzaam en alleen in mijn verdriet. Het contact met de stichting helpt hierbij heel erg. En ook voor Emma vind ik het belangrijk. Ze gaf laatst aan dat ze de enige in de klas was die een broertje of zusje was verloren. Tijdens dit soort bijeenkomsten ervaart ze nu dus ook dat er meer kindjes zijn die dit hebben meegemaakt.”

Afgelopen weekend was de ‘jaardag’ van Eva. „We zijn naar de Vlindertuin geweest en hebben daar een kaarsje gebrand, en we hebben ook taart gegeten”, vertelt Emma. „We hebben Eva uitgestrooid in de herdenkingstuin in Eijsden. Daar is voor overleden kinderen een speciaal gedeelte, genaamd de Vlindertuin, waar de namen van de kinderen op een grote steen met vlinders staan,” legt haar moeder uit. Dan is het pauze voor de meiden en komt de ranja en wat lekkers op tafel. Emma gaat straks weer verder met haar bloempotje. „Ik weet nog niet precies waar ik deze neer ga zetten. Misschien maak ik er wel een pennenbakje van.”