Stichting Wolders Ven in Waalre krijgt een nieuwe directeur

WAALRE - Zes jaar lang zwaaide Marie-José de Vrind de scepter over Stichting Het Wolders Ven in Waalre. Eind deze maand draagt zij de leiding van de vrijwilligersorganisatie over aan Ellen Hawinkels. ‘Misschien gaan we wel verbouwen.’

De nieuwe directeur is zeker geen onbekende in het dorp. Meer dan veertig jaar lang heeft zij in Waalre gewoond waar zij met haar voormalig partner een praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie had. Later was Hawinkels, als partner en als behandelaar, werkzaam bij B-Fysic, tot ze vier jaar geleden naar Amsterdam verhuisde waar ze mededirecteur was van een expertisecentrum voor bekkenfysiotherapie en seksuologie. „Ik wilde wel eens even in een andere omgeving wonen.”

Redelijk anoniem

Toen het coronavirus echter steeds grotere delen van de wereld in zijn greep kreeg, realiseerde zij zich dat je in Amsterdam dan toch redelijk anoniem bent. „En dat, terwijl mijn sociale leven zich vooral in het zuiden van het land afspeelde.”

In maart dit jaar keerde Hawinkels terug naar Waalre. Het duurde niet lang eer Pieter Bosman, bestuurslid van Het Wolders Ven, haar kwam polsen voor de vrijkomende functie bij het vakantiehuis. Van het één kwam het ander en plannen zijn er inmiddels genoeg.

„De sfeer is hier goed, maar wel gedateerd. Het Wolders Ven is een ongelooflijk mooi initiatief en een prachtige parel, die we zeker moeten behouden. Maar we moeten meer aan de weg timmeren en aan pr doen. En hoewel we geen professioneel zorginstituut zijn, gaan we wellicht toch verbouwen. De vergrijzing neemt toe en dus ook behoeften. We gaan dat peilen bij onze doelgroep”, vertelt Hawinkels.

,,Bovendien, wanneer het weer kan, willen we een groots evenement organiseren, zodat het dorp én de regio ons weer eens écht zien. Leuk, een mooi festival of muziekgebeuren in het Burgemeester Ossepark. Natuurlijk zoeken we dan de samenwerking op met de verenigingen die er in ons dorp al zijn.”

‘Van onschatbare waarde’

Voorlopig is het nog even stil in de Waalrese vakantieaccommodatie voor zorgbehoevende gasten. Want ja, corona. En dat is net zo vervelend voor de mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen als voor de bijna tweehonderd mensen die zich onbaatzuchtig en met ziel en zaligheid voor deze groep mensen inzetten. „Onze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en maken hier écht het verschil. Ze kunnen niet wachten tot het leven weer normaliseert.”

De afgelopen weken heeft scheidend directeur Marie- José de Vrind veel huisbezoeken afgelegd om persoonlijk afscheid te nemen van vrijwilligers die er, net als zijzelf, mee stoppen. De Vrind, wier vertrek overigens niets met corona te maken heeft, laat een geoliede machine achter en oriënteert zich op een andere uitdaging.

Iedereen die, op wat voor wijze dan ook, wil bijdragen aan het Wolders Ven mag de nieuwe directeur mailen via info@woldersven.nl.