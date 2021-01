Stille klinker lijkt enige keuze voor Traverse-Zuid in Waalre

Stil asfalt

Die leefbaarheid aan de doorlopende weg door Waalre-dorp vertaalt zich uiteindelijk in de stille betonsteen, die geluid en trillingen reduceert. Over de soort bestrating was echter geen consensus onder inwoners; vier omwonenden gaven in de vragenlijst de de voorkeur aan stil asfalt. Daar was de gemeente het niet mee eens; automobilisten zouden in geval van stil asfalt verleid kunnen worden om harder te rijden en de geluidsreductie zou bij snelheden van 30 kilometer per uur vergelijkbaar zijn. ,,Hoe dan ook zal het een verademing worden voor omwonenden als de stille stenen er liggen”, beloofde Van Burgsteden. ,,Ook in vergelijking met asfalt.”