Stoelendans in gemeenteraad Valkenswaard: twee raadsleden stappen over naar naar Valkenswaard Lokaal

Sieka van Vlerken liep al langer met het idee voor een overstap rond. ,,De afgelopen tijd hebben we al veel samengewerkt met Valkenswaard Lokaal en ook met Vitaal Valkenswaard, bijvoorbeeld in het dossier rond het Eurocircuit. Daardoor heb ik steeds meer het gevoel gekregen dat die club goed bij me past, dat ik me daar beter thuis zal voelen.”

Niet als eenpitter door

Behoorlijk verbaasd

Met het vertrek van Van Vlerken blijft Gerard Adams nu achter als enig VVD-raadslid. ,,Ik wist dat Sieka ermee bezig was, maar toch zijn we ook wel behoorlijk verbaasd over deze stap", reageert Adams. Toch heeft het VVD-raasdslid er ook wel begrip voor dat Van Vlerken deze raadsperiode niet als VVD’er afmaakt. ,,Als je in je hoofd en eigenlijk ook in je hart de overstap al gemaakt hebt, moet je niet langer blijven zitten. Het is heel jammer dat het gebeurd is, maar de contacten zijn en blijven goed. En gelukkig heb ik een goede steunfractie waar ik op kan bouwen.”