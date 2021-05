Stoffelijk overschot gevonden in de Dommel bij Valkenswaard

Wie was in 1968 badpakmo­del voor Tweka bij De Smelen in Geldrop?

21 mei EINDHOVEN - Een fotoreportage voor Tweka badmode bij zwembad De Smelen in Geldrop. Het is 1968 als Frans van Mierlo dit zomerse plaatje schiet. Wie was het model en wat was de mode van destijds? En wie heeft er nog meer wel eens model gestaan voor Tweka? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.