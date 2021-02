Streep door doorgaand verkeer centrum Valkenswaard; opknapbeurt Markt start volgende week

Aalst is Zuivelhoe­ve rijker: ‘Kom maar op met die pareltjes’

16 februari WAALRE - Er is geen kleding of kunst te bekennen dit keer. In het pand op Den Hof in Aalst draait alles om delicatessen. De Waalrese Corine Hagenaars opent op dinsdag 2 maart in het Aalster winkelcentrum een vestiging van de Zuivelhoeve.