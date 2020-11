Strijd om corsobouwplek Crescendo is gestreden

De strijdbijl begraven. De knop om. En er weer vol enthousiasme voor gaan in het nieuwe bloemencorsoseizoen. De bouwers van buurtschap Crescendo hebben met hun nieuwe bouwlocatie misschien niet helemaal wat ze wilden, maar ze zijn akkoord en verhuizen naar de kop van de Kluizerdijk. Crescendo-woordvoerder Ronald Balmer betreurt het dat de voorkeursplaatsen zijn afgevallen. ,,Het is een tweede keuze. Daarmee moeten we het doen.”

Crescendo heeft zich vele jaren verzet tegen de verhuizing. Het bestuur vindt immers dat de activiteiten van de buurtschap moeten plaatsvinden in de eigen wijk, in dit geval Hoge Akkers. Volgens Balmer is sinds het vertrek uit de wijk, drie jaar geleden, het aantal vrijwilligers behoorlijk teruggelopen. ,,De aanloop van jeugd is fors weggevallen. In het corsoweekend hebben we ook de buurtbewoners gemist. Juist die mensen hebben we nodig om de dahlia’s vóór te prikken en op de wagen te steken.”