Strijd voor behoud kringloopwinkel Valkenswaard

Bij de raadsfracties bestaat de angst dat na het vertrek van Het Goed de gemeente met grote afvalstromen komt te zitten. Het afgelopen jaar heeft Het Goed immers bijna achthonderd ton goederen ingezameld. En tachtig procent daarvan is hergebruikt. Ook vrezen de raadsfracties dat verschillenden mensen hun baan of vrijwilligersactiviteit gaan verliezen. Ondanks eerdere toezegging dat de medewerkers elders geplaatst kunnen worden. Met het vertrek van Het Goed zal ook de service aan huis verdwijnen. Volgens de raad heeft Het Goed in Valkenswaard zijn nut en noodzaak bewezen. In 2018 vonden meer dan 200.000 producten hun weg middels ruim zestigduizend klanthandelingen.

Gevoelens

Volgens wethouder Theo Geldens wordt alles in het werk gesteld om voor Valkenswaard, na het vertrek van Het Goed, weer een kringloopwinkel te krijgen. ,,We zoeken naar een passende en vooral duurzame oplossing.” Geldens heeft zich naar eigen zeggen al georiënteerd bij onder meer Het Goed Geldrop en Kringloop De Kempen. Ook is hij in gesprek met Cure, de inzamelaar in Valkenswaard van huishoudelijk afval.