Studio040 hekelt in open brief 'lichtzinnig' optreden Boelhouwer

EINDHOVEN - Lokale omroep Studio040 haalt in een open brief hard uit Waalres burgemeester Jan Boelhouwer. Boelhouwer zou, onder meer in het ED , uitspraken hebben gedaan die de integriteit van het gehele bestuur van de omroep in twijfel trekken.

In de brief, ondertekend door het voltallige bestuur van Studio040, haalt de lokale omroep uitspraken van Boelhouwer aan die hij vorige week gedaan heeft in deze krant.

Boelhouwer vertelde toen geen heil te zien in het aanstellen van Jos Tielen als bemiddelaar in een verzoeningsgesprek met de gemeenteraad. Reden was dat Tielen bestuurslid is bij de lokale omroep. Hij herhaalde die boodschap later nog eens in een brief aan de Waalrese fractievoorzitters.

Quote Waar wij wel een mening over hebben is het feit dat u de bestuurlij­ke integri­teit inzake het scheiden van redactie en bestuur van collega Tielen in twijfel trekt en daarmee de bestuurlij­ke integri­teit van het voltallige Studio040 bestuur Bestuur van Studio040

Studio040 benadrukt verder als publieke omroep deels gefinancierd te worden vanuit de overheid, zo ook door Waalre. ,,Wij hebben geen mening over welke werkzaamheden Jos Tielen in zijn andere functies verricht, en hoe hij deze uitvoert”, gaat de omroep verder.

,,Waar wij wel een mening over hebben is het feit dat u de bestuurlijke integriteit inzake het scheiden van redactie en bestuur van collega Tielen in twijfel trekt en daarmee de bestuurlijke integriteit van het voltallige Studio040 bestuur.”

‘Lichtzinnig optreden’

In de afsluitende alinea noemt de omroep het optreden van Boelhouwer ‘lichtzinnig’ en legt het een verband met een poging van Boelhouwer in maart om informatie uit een artikel van de omroep van de site te verwijderen. Hoofdredacteur van Studio040 Michiel Bosgra zegt desgevraagd dat het ging om een artikel over de nieuwe gemeentesecretaris, waarin voorganger Marjo de Brouwer wordt genoemd. Volgens bronnen van Studio040 speelde De Brouwer een rol in het ontstaan van de bestuurscrisis.

Quote Er is toen verzocht om onjuisthe­den in verband met het beschadi­gen van personen op de website weg te halen Gemeente Waalre

Een woordvoerder van de gemeente laat namens Boelhouwer weten dat er contact is geweest tussen hem en Bosgra. ,,Er is toen verzocht om onjuistheden in verband met het beschadigen van personen op de website weg te halen. Er liep en loopt nog altijd een onderzoek van de Rijksrecherche, waar dit artikel met onjuiste informatie tussendoor kwam.”

In tegenstelling tot Studio040 heeft het ED, ondanks enkele geruchten over betrokkenheid van De Brouwer bij het ontstaan van de bestuurscrisis, niet kunnen vaststellen of zij daarin ook daadwerkelijk een rol heeft gespeeld.