Stuk bos in brand in Valkenswaard, rookoverlast blijft beperkt

Bomenteler Waalre mocht eerst wel, maar nu toch niet meer een nieuwe loods bouwen

WAALRE - Waalre staakt de inspanningen om de bouw van een loods mogelijk te maken. Dit is te lezen in de brief die het college aan de raad gestuurd heeft. Het huidige schuurtje (30 m2 groot) in de biologische boomkwekerij Schout aan de Smeleweg is niet toereikend voor de bedrijfsvoering.

24 augustus