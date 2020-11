Supervrijwilliger Toon Hendriks is in Valkenswaard een graag geziene gast: ‘Het is maar dat ik bezig ben’

VALKENSWAARD - Toon Hendriks windt zich een beetje op: ,,Ze hebben vannacht weer vernielingen aangericht in de speeltuin. Ik had gedreigd met een stuk ijzer als ik in de buurt was geweest; dan zouden ze wel gemaakt hebben dat ze wegkwamen. Maar, er hangen camera’s.”

Hij lacht een keer breed en neemt een slok van zijn koffie. Hij zit aan de grote bar in het verder lege zalencentrum Geenhoven, waar hij wacht op de vrachtwagen die de oudpapierbakken komt legen. ,,Ik ben hier vaker dan thuis. Ze hebben weleens gezegd dat ik hier mijn bed maar moest neerzetten, maar dag en nacht bij het oud papier hoeft nou ook weer niet.”

Goed voor allen en iedereen

Veel mensen in het dorp kennen de Valkenswaardenaar in hart en nieren, die overigens zesenzeventig jaar geleden werd geboren in Oirschot. Als vrijwilliger is Hendriks al decennialang betrokken bij het Bloemencorso, Nieuwe Levenskracht, de Truckrun, de toertocht Diekirch-Valkenswaard, de motorcross en bij de inzameling van het oud papier dus. ‘Toon is altijd goed voor alles en iedereen’, wordt gezegd. Een topmens, die sinds mensenheugenis overal meehelpt.

Op Facebook wordt hij genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar en anderen vinden dat Hendriks wel een lintje verdient. ,,Hoe ik zo bij het oud papier terechtkwam? Op mijn eenenzestigste mocht ik er bij Brabantia uit. Ik geloof dat ik er toen vierendertig jaar had gewerkt. Iedere dag metalen buizen buigen en nooit met mijn vingers ertussen gezeten. De eerste paar maanden zat ik thuis, maar na de carnaval was mijn vrouw wel klaar met mij. Ik kwam toen Leo Claassen tegen die zei dat hij jongens tekortkwam om achter de oudpapierwagen te lopen. Dat zou voor een jaar zijn. Net als helpen bij Diekirch en hoe lang doe ik dat nou? Maar het was altijd even gezellig. Tot ik de wagen niet meer zo goed kon bijhouden en het weleens mis ging met de dozen. Dit hier is goed te doen.”

Graag op de fiets

’s Middags zit Hendriks met mooi weer graag op de fiets, maar verder vindt hij het leven in coronatijd maar saai: ,,Ik kan niet meer op stap, want de cafés zijn dicht. Ik kom al jaren in De Bel; daar is het personeel altijd goed. Ik ben ooit nog niet binnen of er staat al een pot bier voor me klaar. Ik ken daar veel mensen en we zeggen altijd ‘tot de volgende keer’, maar die komt er voorlopig niet.”

Ook in de Geenhovense zalen is er voor hem nu weinig te doen. Normaal komt er de ouderenvereniging, wordt er getafeltennist, gekaart en oefent er de harmonie. ,,Dansen deden ze hier ook. Ze vroegen wel eens of ik mee wilde doen. Maar ik draag altijd schoenen met stalen neuzen.” Voor vergaderingen zet Toon de tafels goed. Ook weleens niet. ,,Ik zette ze in groepjes, want zo’n lange rij is toch niet gezellig?” Hij lacht nog eens: ,,Ach, het is maar dat ik bezig ben.”