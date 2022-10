Suppen en surfen op Gat van Waalre wordt niet verboden: ‘Als het licht uit is, kun je veilig het water op’

Update Brand bij VDL Bus Modules aan de Vest in Valkens­waard snel onder controle

VALKENSWAARD - Aan de Vest in Valkenswaard woedt woensdagavond een brand bij VDL Bus Modules. Dat meldt de brandweer. Die is ter plaatse. Het vuur ontstond even voor 21.30 uur. Een klein halfuur later was de brand al onder controle.

26 oktober