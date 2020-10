Sushi vliegt de toonbank over in Valkenswaard

Dankzij ‘ongehoor­zaam’ raadslid roept ook Waalre regering op om 500 kindvluch­te­lin­gen onderdak te bieden

30 september WAALRE - Ook Waalre sluit zich aan bij de Coalition of the Willing. Die roept de regering op om vijfhonderd extra, jonge vluchtelingen naar Nederland te halen. Inmiddels hebben ruim 170 gemeenten zich bij die ‘coalitie’ gevoegd.