Symposium van Netwerk Waalre Schuldenvrij om vooruit te kijken

Aalster intocht van Sint voortaan in handen van Vrienden van Aalst

13:26 AALST - De organisatie van het sinterklaasfeest in Aalst is vanaf dit jaar in handen van de Vrienden van Aalst. De overdracht is inmiddels bezegeld vanuit de stichting Aalst Vooruit aan de ‘Vrienden’ met het overnemen van mijter, tabberd, kazuifel en – natuurlijk – het grote boek.