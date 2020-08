't Heike: tweestromenland in Dommelen

ZOMERSERIEDOMMELEN - De vochtige omgeving van ’t Heike in Dommelen zorgt voor veel vogels en kleurrijke planten. Het gebied is niet voor niets geliefd bij wandelaars.

Heel lang was het meest noordelijke puntje van Dommelen, natuurgebied ’t Heike, een weinig betreden gebied. Het was een stukje natuur met een stil en landelijk karakter. Na de uitbreiding in Dommelen-Noord én de komst van sportpark ’t Heike is de omgeving zeer geliefd. Zeker na de recente aanleg van twee wandelbruggen over de Dommel en de Keersop is het nu een druk stukje natuur, omdat de wandelaars daardoor hun tocht kunnen uitbreiden richting Waalre (Loon) en Riethoven (Volmolen).

’t Heike ligt in de driehoek Keersop-Dommel-Loonderweg. In oorsprong vochtige weilanden, gevarieerde bossen en moerasachtige gebieden. Met als bijzonder plek de samenkomst van de Keersop en de Dommel. Een tweestromenland tussen twee laaglandbeken met in het verleden grootschalige heidevlakten.

Talrijke kolkjes

Keersop komt van ‘keersch’ en ‘op’. ‘Op’ verwijst naar ‘apa’ (water), en keersch is de oude naam voor waterkers op de oevers van de beek. De Dommel (in 8ste eeuw Duthmala genoemd) dankt zijn naam aan talrijke kolkjes, vroeger ‘du’ genoemd. Na de samenkomst in ’t Heike gaat het watertje verder als Dommel.

Volgens Emile Weijters van IVN Valkenswaard-Waalre was ’t Heike vroeger een agrarisch gebied met grazend vee en volop akkerbouw. Maar door het terugtrekken van de hei volgde een sterke verbossing. Vooral door de populier en wilg. ,,Hier waren dat de pioniers onder de bomen. Later werden ze gevolgd door els en berk. Het bos trok uilen en de grote bonte specht, gevolgd door de wielewaal en nachtegaal.”

De toegang tot ’t Heike vanaf de Loonderweg bestaat uit karre­sporen. Deels een kaarsrechte elzen- en populierenlaan met veel bramen en brandnetels. Al snel gaan deze brede toegangswegen over in smalle wandelpaadjes. Met opvallend veel hondsdraf, springbalsemien en koninginnekruid.

Aan het oostelijk pad verschijnt plotseling de Dommel. Volop meanderend, met fikse boomwortels in het water en hoge rietkragen. Bij de samenkomst van de Dommel en Keersop is ineens veel ruimte met een breed zicht op de driesprong. Zeer prominent is de ruim honderd jaar oude eik. Weijters: ,,Twee gelijkwaardige stroompjes waar drie gemeenten (Bergeijk, Valkenswaard en Waalre) elkaar ontmoeten.”

Loop van de Keersop

Op de terugweg langs de westkant wijken het wandelpad en de loop van de Keersop snel uiteen. De Keersop onderscheidt zich heel duidelijk van de Dommel door de grote hoeveelheid pijlkruid. Het winterkoninkje en de heggemus manifesteren zich hier nadrukkelijk. De bramen beginnen al voorzichtig te rijpen. Emile Weijters: ,,Vooral het voorjaar is hier heel bijzonder. Eén en al kleur en fleur door een schat aan voorjaarsbloeiers. Altijd een oase van groen en rust.”