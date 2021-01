Tanja's aftakeling door MS stopte, maar ze kreeg er angst voor terug

Aanwonende Traverse mag zelf kiezen: stille, of toch gebakken klinker?

28 december Nog één keer het oor goed te luisteren leggen bij omwonenden. Dat was de inzet van wethouder Jan van Burgsteden tijdens een rondgang langs aangelegen huizen van de Traverse in Waalre. Gewapend met een korte vragenlijst ging de wethouder vanochtend op pad om ze persoonlijk in de brievenbus te doen.