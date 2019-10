Tegenslag voor plan GildeWoud Waalre

Het voorstel voor de aanleg van nieuwe natuur op de akkers aan de zuidrand van Waalre krijgt dus geen plek op de agenda van de gemeenteraad. Ton Arends, lid van de vereniging GildeWoud is verbaasd over de reden: ,,Wij zouden geen grondpositie hebben, hetgeen betekent dat wij geen partij zijn omdat de akkergrond ons eigendom niet is. Onze plannen zouden haalbaar noch uitvoerbaar zijn. Vreemd dat we dit nu pas horen, want de gemeente wist al een half jaar van onze plannen.”

Beroering

De kale akkers zorgen inmiddels voor heel wat beroering binnen de gemeente. Toen vorig jaar bekend werd dat er vergevorderde plannen waren om er een landgoed te realiseren, roerde zich een aantal betrokken burgers. Zij vroegen zich af of ontwikkeling van de gronden tot natuurgebied niet een betere bestemming voor de plek zou zijn. De grond is momenteel nog in eigendom van Natuurmonumenten, dat zich liever niet mengt in de discussie over de bestemming, maar wel van de dure grond af wil.