Tennisclub Dommelen zoekt op creatieve manier nieuwe leden

Het ledenaantal van tennisvereniging LTV Dommelen loopt al jaren terug. De eerste vijftien jaar van haar bestaan had de vereniging geen zorgen, er waren leden genoeg. Daarna is het ledenaantal beetje bij beetje steeds minder geworden naar een goede 220 leden op dit moment, vertelt Hans Scholten. ,,Ooit hadden we meer dan 700 leden en een wachtlijst. Daarvan waren er ongeveer 75 tot 100 jeugdleden. Helaas is dat niet meer zo”, zegt Toon van de Ven. ,,Op dit moment is de jeugd heel moeilijk te mobiliseren.”