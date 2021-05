Tennisvereniging Valkenswaard zag ledental in coronajaar met 40 procent stijgen: ‘Tennis is heel populair én corona-proof’

VALKENSWAARD - Tennisvereniging Valkenswaard (TVV) mag zich nog steeds in een groeiende belangstelling verheugen. Het ledental steeg in een jaar tijd met 40 procent en staat nu op ruim 1000. Het bestuur doet er alles aan om die groei in goede banen te leiden.

De vereniging nam vorige maand op sportpark Den Dries twee nieuwe padelbanen in gebruik, die er nog geen jaar na de opening van de eerste twee banen zijn gekomen. De nu in totaal vier padelbanen zijn volgens voorzitter Robert Warmoeskerken een oorzaak voor de sterke groei, maar het is niet de enige reden.

Quote We hebben nog nooit zoveel inschrij­vin­gen gehad voor zowel de zomer- als wintertrai­ning. En tennis is corona-proof, dat speelt natuurlijk ook een rol. Robert Warmoeskerken, voorzitter Tennisvereniging Valkenswaard (TVV)

,,Tennis is gewoon heel populair. We hebben nog nooit zoveel inschrijvingen gehad voor zowel de zomer- als wintertraining. En tennis is corona-proof, dat speelt natuurlijk ook een rol.” De groei is het grootst in de leeftijdscategorie van 21 tot en met 35 jaar. Ook de leeftijdsgroep 46 tot en met 55 jaar groeide bovengemiddeld, zo zag het bestuur.

Toen vorig jaar al snel bleek dat padelbanen in een grote behoefte voorzien, werd al snel besloten nog eens twee extra banen aan te leggen. Het benodigde geld, ruim 150.000 euro, bracht de club grotendeels zelf bijeen, met geld uit eigen middelen en ledencertificaten waarmee leden zelf 500 euro per certificaat konden inleggen. Daarnaast is er zo'n 30.000 euro aan niet-gemeentelijke subsidiegelden (BOSA) verkregen.

Speeltuintje

Om de groei in goede banen te kunnen leiden, kijkt het bestuur ook al verder vooruit. Zo wordt deze maand gestart met de aanleg van een speeltuintje. ,,Daar hebben we onze leden al in 2019 toestemming voor gevraagd, maar daar is corona tussengekomen. Nu gaan we het alsnog doen, de aanloop van jonge ouders is namelijk best groot.”

De aanwas van leden leidt voor de vereniging ook tot een groter beroep op de vrijwilligers. Niet alleen voor bijvoorbeeld het inplannen van de bardiensten, maar ook zaken als onderhoud en communicatie vragen veel inzet. ,,Dit brengt met het huidige aantal vrijwilligers wel extra uitdagingen met zich mee.”

Van een wachtlijst voor nieuwe leden is nu nog geen sprake. ,,Tot 1150 leden kunnen we nog vooruit met onze 12 tennis- en 4 padelbanen, we willen gecontroleerd doorgroeien.” Warmoeskerken verwacht dat daar nog wel ruimte voor is. ,,In de jaren '90 telde Valkenswaard drie tennisverenigingen met elk zo'n 700 leden", schetst hij.

TCV-paviljoen

Qua ruimtegebruik loopt de tennisvereniging nu wel tegen haar grenzen aan. De club is al een aantal jaren met de gemeente in gesprek over de sloop van het voormalige TCV-paviljoen, waar in de toekomst plek zou kunnen zijn voor nog eens twee tot drie padelbanen.

Of die ruimte ook daadwerkelijk voor TVV beschikbaar komt, is echter nog geen uitgemaakte zaak. De gemeente is namelijk ook met buurman rugbyclub Vets in gesprek over veranderingen op dat deel van Den Dries. ,,Onze verouderde kleedkamers zijn te klein en ook ons clubhuis is niet meer helemaal van deze tijd", laat voorzitter Joost van Traa desgevraagd weten. ,,We zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het TCV-paviljoen is in elk geval wel een mooie plek, direct aan het veld.”