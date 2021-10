Terug naar de tijd van dienstplicht

De geparkeerde, moderne auto’s in de berm vormen een groot contrast met de oude legervoertuigen op de oprit van de boerderij aan de Opperheide. Een delegatie van de militaire politie wacht bezoekers op vanachter een slagboom en stuurt hen direct door naar de medische keuring. „Vrouwen en kinderen richting de keuringsarts en mannen naar de korporaal”, klinkt er luid vanuit een tent.

Volledig scherm Bezoekers van Op Herhaling worden medisch gekeurd. © René Manders/DCI Media

Na een check op lengte en gewicht, krijgen bezoekers de felbegeerde stempel met ‘geschikt’ op hun militair paspoort en kan de route worden vervolgd. Het aantal oude legervoertuigen is indrukwekkend en geeft bezoekers daadwerkelijk de indruk een flinke stap in het verleden te maken.

Wachttoren met prikkeldraad

Initiatiefnemer Henk Boons geniet tevreden van een heerlijke kop soep. „We zijn hier meer dan een jaar mee bezig geweest”, vertelt hij. „Vorig jaar kon het niet doorgaan vanwege corona, maar we zijn blij dat we dit nu aan het publiek kunnen laten zien.” Hij wijst naar een imposante wachttoren, omcirkeld door prikkeldraad in de tuin. „Dit is een overblijfsel van een tentoonstelling ergens in het land. De organisatie wilde deze toren wegdoen. Maar we zijn blij dat de vereniging Spreewalders, die ook meehelpen vandaag, deze heeft overgenomen en dat de toren dus nu hier kan staan”, legt Boons uit.

Volledig scherm Bezoekers van Op Herhaling in een legervoertuig. © René Manders/DCI Media

Op het veld staan oude tenten uit oorlogstijden. „Er hebben hier vannacht ook wat mannen in geslapen, maar de meesten zijn toch naar de schuur gevlucht. Daar was het iets warmer.” Achter de boerderij rent een kind, onder begeleiding van een soldaat, over een heuse hindernisbaan. Dribbelend over banden en kruipend onder een net lijkt het alsof de militaire training ter plekke is begonnen.

Quote Het is goed dat ook kinderen dit allemaal zien en zo leren dat vrijheid niets iets vanzelf­spre­kends is Henk Boons, Initiatiefnemer Op Herhaling

„Het is goed dat ook kinderen dit allemaal zien en zo leren dat vrijheid niets iets vanzelfsprekends is”, legt Boons uit. Na een controle van het militair paspoort bij het passeren van de grenspost, worden bezoekers uitgenodigd mee op pad te gaan in een oud legervoertuig. Samen met drie soldaten in uniform vertrekt de wagen en een hobbelende weg volgt, met diepe sporen door de modderige bossen, totdat het voertuig het Britse gebied nadert.

Paspoortcontrole

Engelstalige soldaten sommeren de soldaten in het legervoertuig om uit te stappen. Een enkeling wordt met de handen tegen de wagen aangezet en gecontroleerd. Ook de paspoorten van de andere inzittenden worden gecontroleerd. Na een vriendelijke knik mag de reis worden vervolgd.

Een stuk verder gaat het er iets minder vriendelijk aan toe bij de grenspost van het Duitse gebied. „Pass!” roept een militair, terwijl hij met dreigende blik rondom het voertuig loopt. Er valt even stilte in de wagen. Na een ontsmettingsbeurt van het legervoertuig kan die weer verder, totdat de veilige boerderij aan de Opperheide weer in zicht komt. Een indrukwekkend kijkje in het verleden.