Teststraten zijn klaar voor de winter: nieuwe locatie in Valkenswaard, Eindhoven aangepast, Eersel dicht

Bestuurs­cri­sis Waalre: Wethouders stappen ook op

1 oktober WAALRE - De vier wethouders in Waalre leggen hun functie neer. Ze zeggen zich te realiseren dat ze nog onvoldoende draagvlak om door te kunnen gaan. De wethouders voeren hun taken uit totdat er een nieuw bestuur is aangesteld.