Teutenzaal vol tijdens eerste zittingsavond Mulkgat

Torentut­ters in polonaise bij het tonpraten

13:30 WAALRE - Koert de Kapper, de grotste maawert van Breda, is een begenadigd kletser. Ook in zijn kapsalon, waar hij een klant fijntjes attendeert op diens grijze sprieten. De 'geknipte' is echter ook niet op zijn mondje gevallen: ,,Schiet dan ok een bietje op.”