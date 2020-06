Theo blijft gaan voor zijn 75ste processie naar Handel

Vol maken

Van Hout wordt als het over de Handelse Processie gaat, beschouwd als de pater familias. Als jongetje van tien liep hij voor het eerst op en neer naar Handel. Hij is de processie altijd trouw gebleven. En heeft zijn hele familie enthousiast gemaakt. ,,We gaan al jarenlang met dertig mensen (broers, zussen, kinderen, kleinkinderen, aangetrouwden) naar Handel. We hebben er een vaste overnachtingsplek en zijn geheel zelfvoorzienend.”

Van Hout en zijn echtgenote Loes hebben het zo geregeld dat degenen die niet mee kunnen, mogen of willen lopen, ondersteunend zijn. ,,We nemen voor dertig mensen vouwbedjes en klapstoelen mee.” Hij is de bescheidenheid zelve en wil geen extra pluimen op zijn hoed. Maar hij is wel trots dat zijn familie jaarlijks in Handel zo sterk vertegenwoordigd is. ,,Zelfs mijn twee kinderen die in Rotterdam wonen, komen elk jaar met het hele gezin naar hier om deel te nemen aan deze traditie.”