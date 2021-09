Tijdcapsule in nieuw pand Brabantia in Valkenswaard mag pas in 2050 worden geopend

De capsule bevat een manifest dat ondertekend is door de vierde generatie van het familiebedrijf. Daarin is onder meer vastgelegd dat het bedrijf op meerdere fronten zo duurzaam mogelijk wil opereren en dat Brabantia streeft naar 100 procent circulair design in 2035. Het is de bedoeling dat de capsule in 2050 wordt geopend door de volgende generatie van het familiebedrijf.

Omzet gestegen

Het interieurmerk, in 1919 als Van Elderen & Co gestart in Aalst, boerde vorig jaar goed in coronatijd. De omzet steeg met 25 procent naar 143 miljoen euro en de verkopen groeiden vanaf mei vorig jaar met bijna 50 procent ten opzichte van een jaar eerder. Brabantia investeert niet alleen in een nieuw hoofdkantoor, maar ook in het distributiecentrum en de fabriek in het Belgische Overpelt, net over de grens bij Luyskgestel.