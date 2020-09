‘Tijdelijke’ Boelhouwer wrikt in Waalre al wat los

Tweeling Diny en An wordt 100 en weet wel waarom: ‘Familie, wijntje, sigaretje en gezouten boter’

29 augustus WAALRE - Natuurlijk is het speciaal wanneer je 100 jaar oud wordt. Maar het is nog specialer als je samen met je tweelingzus de 100 kunt aantikken. Vandaag bereiken An Balk-van Lunteren uit Waalre en Diny Hendriks-van Lunteren uit Den Haag deze mijlpaal.