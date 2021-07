Tiny houses in Waalre: wat vindt de buurt ervan?

WAALRE - In de lokale politiek werd er al langer over gesproken, maar volgende zomer behoort Waalre dan toch ook tot de steeds groter groeiende groep gemeenten met ‘tiny houses’. Dinsdag liet een tiental belangstellenden zich in het Huis van Waalre bijpraten over de plannen.

In samenwerking met woningstichting ‘Thuis bouwt de gemeente 30 tijdelijke wooneenheden aan de Meester Slootsweg in Waalre. Het is de bedoeling dat deze sociale huurwoningen op korte termijn de grootste woningnood oplossen. Over tien jaar verhuizen ze naar een andere plek. Maar daar gelooft omwonende Vera Janssen niet zo in: „De bevolking krimpt toch niet?”

Beducht voor ‘het soort bewoners’

Ook is Janssen beducht voor wat zij ‘het soort bewoners’ noemt: „Het zal wel 20-plus zijn. Die hebben straks geen tuin en zoeken in de zomer toch ook een plekje buiten. Ik ben bang dat ze achter basisschool De Wilderen gaan zitten, daar hangt altijd veel jeugd rond. Door de herrie die zij maken, slaap ik nu al vaak niet. Ik begrijp best dat zij ook ergens moeten wonen, dat moet ik ook, maar het zou fijn zijn wanneer zij elkaar op een andere plek zouden opzoeken. Kan dat niet op het voetbalveld? Daar is doordeweeks vrijwel niets te doen.”

Projectleider ‘Meester Slootsweg’, Frank van Noort, heeft deze avond al meerdere vragen gekregen over wie er komen wonen, over hoe het zit met de ontsluiting van de wegen en of de buurt bang moet zijn voor geluidsoverlast: „Nu laten de mensen op deze groene plek hun hond uit, maar de grond heeft eigenlijk een maatschappelijke bestemming. Er had hier ook een school of een kinderopvanglocatie kunnen staan. Na de reguliere procedure krijgt de grond een woonbestemming.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De locatie van de Tiny Houses © ED

Niet in beton gegoten

Hij benadrukt wel dat de huidige plannen niet in beton gegoten zijn. ,,We hebben een ideeënbus neergezet en er hebben best wat mensen hun mening, inzichten en denkbeelden verwoord om met ons te delen. Ik zeg niet dat we doen wat zij willen, maar we kijken wel degelijk naar wat er mogelijk is.” Zo vindt Ben Putman het bijzonder dat er nu weer meer auto’s in het gebied rondom de school mogen komen: „Net nu deze omgeving verkeersluw is gemaakt.”

Mensen die duurzamer willen leven of simpelweg geen huis kunnen kopen, komen door loting in aanmerking om ‘tiny’ te wonen. De kale huurprijs varieert van 490 euro voor een woning van 25 vierkante meter tot 570 euro voor een onderkomen van 35 vierkante meter. Belangstellenden hoeven niet al ingeschreven te staan bij ‘Thuis; wel moeten ze zich aanmelden via www.wooniezie.nl. Met de productie van de woningen wordt in december gestart. De oplevering is voorzien in mei 2022.