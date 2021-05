Tóch aangepaste Roparun in Valkenswaard

Dit jaar had een bijzonder jubileumjaar moeten worden voor de Roparun, maar corona gooide opnieuw roet in het eten. Toch blijft Team065 uit Valkenswaard niet stilzitten.

Al 30 jaar zet de landelijke organisatie zich in om geld te verzamelen voor niet-medische zorg voor kankerpatiënten. In verband met de maatregelen rondom corona is de sponsorloop, die traditioneel plaatsvindt in het pinksterweekend, uitgesteld tot oktober. Stilzitten blijkt echter geen optie voor Team065 uit Valkenswaard. Komend weekend lopen de teamleden een non-stop estafetteloop verdeeld over vier locaties in Nederland, namelijk Laren, Ermelo, Rosmalen én Valkenswaard, passend binnen de maatregelen die momenteel gelden.

Teamcaptain Marleen van Beek is er klaar voor en kijkt ernaar uit. „We hebben ons team verdeeld over de locaties, zodat we deze sponsorloop op een veilige wijze kunnen doen. Het basiskamp voor de locatie Valkenswaard is bij mij thuis in de Houtvesterwei. Ikzelf zal als masseur hier actief zijn en mijn dochter gaat mee als fietser met de lopers.”

Stokje doorgeven

De estafetteloop start in Laren, waar na 18 kilometer het digitale stokje doorgegeven wordt aan Valkenswaard, vervolgens aan Ermelo, Rosmalen en dan weer terug aan Laren. „Op die manier gaan we samen 550 kilometer achter elkaar afleggen”, legt Van Beek uit. Hoewel de opzet dit jaar wederom anders is dan de traditionele Roparun, hoopt het team alsnog geld binnen te halen.

Vorig jaar werden er dankzij de opbrengsten van Roparun 29 koppelbedden in Zuid-Oost Brabant beschikbaar gesteld, waaronder voor Kempenhof in Valkenswaard. „Het was zo mooi om te zien dat we dit samen bereikt hadden”, vertelt Van Beek. „Dat doet ons beseffen hoe belangrijk het is dat iedereen in ons dorp moet weten wat de Roparun inhoudt, zodat we nog meer kunnen bereiken.”

Van Beek vermoedt dat de estafetteloop komend weekend zwaar gaat worden. „Normaal heb je aanmoediging langs de kant en loop je samen met heel veel anderen. Nu zijn we natuurlijk maar met drieën op elke locatie, dus dat zal pittig worden. Hopelijk zijn er ook in Valkenswaard mensen die ons wat komen aanmoedigen, dat helpt altijd.”

Meer informatie over de actie van Team065 is te vinden op hun website team065.nl en het tijdschema van de lopers in Valkenswaard is te volgen op de Facebookpagina van het team. Donaties zijn tevens welkom op het basiskamp in de Houtvesterwei.