Toekomst boekhandel Priem in Valkenswaard onzeker

Vanaf komende vrijdag 13 september was al een vakantiesluiting gepland door het personeel van boekhandel Priem. Leidinggevende Jac Mollen gaat in die periode met adviseurs bezien wat de beste oplossing is voor de toekomst. ,,Zo gaan we niet verder. Het gaat gewoon niet goed met het bedrijf.”

Mollen geeft aan dat in ieder geval in eerste instantie bekeken wordt of en hoe het bedrijf voortgezet kan worden. Het is mogelijk dat de boekhandel door iemand anders wordt overgenomen. Zo niet, dan is een voortzetting op een andere manier ook nog een optie. Mollen noemt als mogelijkheden een afgeslankte vorm of misschien een aangepast assortiment. Zijn deze opties niet haalbaar, dan volgt een definitieve sluiting. Mollen noemt dat scenario een drama.