Toeristen Valkenswaard geven meeste geld uit aan horeca en winkels

Een kanotochtje op de Dommel, wandelen door de Malpie, een solex huren. Maar vooral horeca en winkelen. Dat zoeken toeristen en dagjesmensen als ze Valkenswaard bezoeken. Jaarlijks geven bezoekers 41 miljoen euro uit aan toeristische activiteiten in Valkenswaard. De restaurants, cafés, winkels en de markt profiteren daar het meeste van.

Het bureau Veldwerk Optimaal deed in opdracht van de gemeente Valkenswaard onderzoek naar toerisme in gemeente Valkenswaard. Daaruit blijkt dat vooral de horeca en winkels profiteren van de uitgaven van bezoekers van buitenaf. Bijna de helft van hun geld wordt aan winkelen uitgegeven, nog eens 30 procent gaat naar horeca. Slechts 6,5 procent komt terecht bij cultuur of dagattracties.

De gemiddelde dagbesteding is 24 euro bij mensen die blijven slapen, exclusief de overnachting. Dagjesmensen geven 28 euro uit. Het toerisme in Valkenswaard ontvangt vooral bezoekers die niet blijven slapen. Evenementen waar toeristen in Valkenswaard op afkomen zijn de Pinksterrit, het Bloemencorso, de finish van de fietstocht Diekirch –Valkenswaard.

Over het algemeen wordt Valkenswaard positief beoordeeld door toeristen. De grootste groep blijft niet slapen in de gemeente. De parkeertarieven krijgen het laagste rapportcijfer van die groep. Maar dagjesmensen geven alsnog een 6,8. Het winkelaanbod van Valkenswaard wordt het minst beoordeeld. Er zijn in de gemeente al langere tijd zorgen over leegstand. Desondanks geven toeristen een 7 als rapportcijfer.

Hogere rapportcijfers krijgen de horeca (8,1), schoonheid van de gemeente (8,0) en gastvrijheid (8,0). Ook blijft de weekmarkt in Valkenswaard een groot succes. Belgen komen traditiegetrouw af op de verse bloemen en planten. Valkenswaard is voor hun de dichtstbijzijnde grote weekmarkt. De markt krijgt een 7,5 als rapportcijfer. De respondenten vinden Valkenswaard bovendien gezellig.

Het overgrote deel van de toeristen komt uit Nederland, uit de provincie Noord-Brabant. Verder zijn er relatief veel Belgen. De onderzoekers vonden ook respondenten uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en zelfs iemand uit Zuid-Afrika.

De e voorzieningen als het Sigarenmuseum, het Valkerij Museum en het Steendrukmuseum scoren hoog met minstens een 8 als beoordeling. Echter, worden deze voorzieningen het minste bezocht. Het Centrum, de Achelse Kluis en de Malpie worden het beste bezocht. Gemiddelde leeftijd van een bezoeker in Valkenswaard is 54,6 jaar.