Tonnen euro's schade bij sterrenrestaurant Treeswijkhoeve: ‘Maar we zullen niet omvallen’

VIDEO Brand bij sterrenres­tau­rant Treeswijk­hoe­ve in Waalre, nog niet bekend wanneer het weer open gaat

WAALRE - Bij tweesterrenrestaurant de Treeswijkhoeve aan de Valkenswaardseweg in Waalre sloeg zaterdagochtend 10.30 uur letterlijk de vlam in de pan. De brandweer was er snel bij en kon de schade binnen de perken houden, maar het restaurant is voorlopig wel gesloten.

28 november