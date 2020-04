Tops mag geen ‘kasteel’ bouwen aan Paardenboulevard in Valkenswaard

Dat Jan Tops bij zijn topsportarena en stallencomplex aan de ‘paardenboulevard’ in Valkenswaard een luxe hotel wil bouwen, is al enkele jaren bekend. Het hotel met ruim vijftig kamers en horeca moet onder meer ruiters, trainers en klandizie uit alle delen van de wereld de gelegenheid geven om te blijven overnachten op het ultra chique complex aan de Maastrichterweg. Het bedrijf van de voormalig olympisch springruiter diende daartoe in 2016 al eens een voorstel voor in bij de gemeente Valkenswaard. En dat werd ook meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied.