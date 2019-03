Tops ruziet met Valkenswaard over de aanplant van bomen en struiken bij luxueus paardencomplex

BravoFlex in Eindhoven en Veldhoven is vooralsnog een fiasco

6 maart EINDHOVEN - De flexbusjes waarmee busmaatschappij Hermes sinds december vorig jaar in Eindhoven-zuid, Waalre en Veldhoven rijdt, worden nauwelijks gebruikt. Van BravoFlex maken per dag gemiddeld nog geen tien reizigers gebruik. Het streven was dagelijks 175 reizigers.