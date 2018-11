Torentutters in polonaise bij het tonpraten

Zij-instromers: Handen uit de mouwen bij zorgcen­trum Taxandria in Valkens­waard

10:00 VALKENSWAARD - De zorg kampt met schreeuwende personeelstekorten. Voor mensen die zich afvragen of ze de overstap moeten maken is er nu de oriëntatiebaan: drie maanden snuffelen in de zorg, tegen betaling. ED-verslaggeefster Anneke Liebrand liep een dag mee op de gesloten afdeling van zorgcentrum Taxandria in Valkenswaard.