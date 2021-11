Totale metamorfose voor Westerhovenseweg: ‘Herrie is weg, en ook de levensgevaarlijke bocht’

DOMMELEN - Na drie maanden zijn de bewoners van de Westerhovenseweg in Dommelen bevrijd van de zandbak voor de deur. Hun straat is geasfalteerd. Zaterdag kreeg elk gezin ter compensatie een tegoedbon voor een autowasbeurt. Ook kwam de glazenwasser langs om het zicht op de nieuwe weg weer wat helderder te krijgen.

Wethouder Theo Geldens hielp glazenwasser Josh van Steen een handje. Geldens was enthousiast over de vernieuwde straat. ,,Vanaf het begin hebben de bewoners hun inbreng gehad. Mede door hun toedoen is de Westerhovenseweg vanaf nu een heuse woonstraat.” Ook enkele bewoners klonken positief. Voor Kees en Monic Pijs, waar Geldens de eerste ramen waste, een prima ingreep. ,,We mogen niet klagen. De vraag is alleen of het ook echt rustiger gaat worden. We houden hier toch, met de nabije bierbrouwerij, die dagelijkse stroom vrachtauto’s.”

Quote Met dat stille asfalt is die herriebaan weg. Ook de snelheid wordt minder. Voor onze kinderen een veilige oversteek Bewoner Leon Compen

Leon Compen benadrukte vooral de lichtpunten. ,,Met dat stille asfalt is die herriebaan weg. Ook de snelheid wordt minder. Voor onze kinderen is het nu een veilige oversteek. Én er zijn vrijliggende fietspaden gekomen. Prima voor de talrijke scholieren van en naar Valkenswaard.”

Westparallel

De herinrichting houdt verband met de komst van de N69 tussen Dommelen en Westerhoven, richting Veldhoven. Daarvoor worden in Dommelen ook de Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Venbergseweg én de Dommelseweg in Valkenswaard aangepast. Op die manier wil men het autoverkeer vanuit Valkenswaard door Dommelen naar de Westparallel weren. Geldens: ,,Dat verkeer kan prima via de Luikerweg op het nieuwe stuk N69 komen.”

De Westerhovenseweg heeft de voorbije maanden een gedaanteverwisseling ondergaan. De breedte van de asfaltrijbaan is nog ongeveer zes meter. Het is net breed genoeg om probleemloos twee vrachtwagens elkaar te laten passeren. De woonstraat is voortaan een 30-kilometer-weg. Voor fietsers is langs de hele Westerhovenseweg een vrijliggend fietspad gekomen. Bij de Westerhovenseweg/Mgr. Smetstraat wisselt dat rijwielpad van noord naar oost met behulp van verkeerslichten en sluit het aan op het Holzerpad.

Levensgevaarlijke bocht is weg

Voor deze verkeersafwikkeling is er een voorrangsplein aangelegd. Henry Versleeuwen woont er vlakbij. ,,Die levensgevaarlijke ‘Daytona-bocht’ is eruit.” Toch blijft deze nieuwe voorziening volgens enkele omwonenden een pijnpunt. Ze zijn vooral benieuwd naar het fietsgedrag van onder andere scholieren.

Om de hoge snelheden van weleer eruit te halen, is in het midden van de asfaltweg een overrijdbare, betonnen rijbaanscheiding aangebracht. Parkeervakken zijn geïntegreerd in het trottoir aangelegd. Versleeuwen: ,,In tegenstelling tot de oostzijde liggen aan onze kant steile opritten. Extra moeilijk voor het oprijden.”

De komende weken komt er nog volop groen. Aan de westzijde een bomenrij en aan de overkant een haagbeplanting als afscheiding van fietspad en rijbaan. Geldens met enige trots: ,,Dit tweezijdige rijwielpad loopt straks vanaf de Mgr. Smetstraat onafgebroken door tot in het centrum van Valkenswaard. Én overal is er voorrang voor fietsers.”

De herinrichting krijgt een vervolg op de Brouwerijdreef en het Brouwerijplein. Alles in dat stukje Dommelen gaat half december open.