Tovertafel bij Waalres zorgcentrum ter nagedachtenis aan Sam

WAALRE - Zodra een mol zijn kop opsteekt, meppen de kinderen hem met een vliegenmepper weer terug de grond in. Het is een van de interactieve spellen van de nieuwe Tovertafel die donderdag bij Villa ExpertCare Waalre in gebruik genomen is.

Tafel is eigenlijk niet de juiste benaming voor het apparaat. Het is een combinatie van een spelcomputer en een beamer op een standaard. De spellen worden vervolgens op een tafel of op de vloer geprojecteerd. Ze reageren op handbewegingen en zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, volwassenen met een verstandelijke beperking en ouderen met dementie.

Quote Voor mij houdt dit de herinne­ring aan mijn zoon Sam levend Els Peters

Villa ExpertCare kreeg de tafel cadeau van Els Peters uit Asten, die er afgelopen herfst een succesvolle geldinzamelingsactie voor opzette. Het Waalrese opvanghuis voor ernstig zieke kinderen is niet toevallig uitgekozen. ,,Voor mij houdt dit de herinnering aan mijn zoon levend”, vertelt Peters die inmiddels zelf vrijwilliger is. ,,Sam -tweeënhalf jaar- was een lief, vrolijk en nieuwsgierig jongetje, ondanks dat hij al vanaf de geboorte ziek was. Hij kwam hier soms wel vijf dagen per week. Dan bouw je als ouder een band met personeel en vrijwilligers op. Een week voor zijn overlijden in 2020 maakte Sam kennis met de Tovertafel en hij vond hem geweldig. Het plezier dat hij toen beleefde aan die tafel, gun ik andere kinderen ook.”

Gevulde envelop afgeven

Het benodigde bedrag, ruim 7.000 euro, werd verrassend snel bijeengebracht. ,,Het had in lokale media in Waalre en Asten gestaan en ik had een bericht via mijn werk bij de Daf verspreid. Mensen waren zo enthousiast, ze belden zelfs aan bij Villa ExpertCare om een gevulde envelop af te geven.”

Deze middag lijkt het alsof de Tovertafel alleen voor het luchtige tijdverdrijf is, maar schijn bedriegt. De spellen zijn gerangschikt in vier effecten: cognitief, fysiek, sociaal en zintuiglijk. Bovendien zijn er vijf uitdagingsniveaus; kinderen kunnen spelenderwijs de kleuren leren of taal- en rekenspelletjes doen.

Een vis richting snoepjes duwen

Tegelijkertijd leren ze ook andere vaardigheden aan, zoals op de beurt wachten en samenwerken. Bij het spelletje snoepvis is het de bedoeling dat kinderen samen een vis richting snoepjes duwen, terwijl ze ondertussen scherpe stekels moeten ontwijken. Een leuk spelletje, al blijkt het minstens zo leuk om de vis lek te prikken, zodat die als een leeglopende ballon door het water racet.

De Tovertafel is een doorslaand succes, ook de begeleiders doen enthousiast mee. Of hij vanaf nu dan ook de hele dag in gebruik is? Peters: ,,Nee, want dan zou iedereen snel overprikkeld raken.” Lachend: ,,Gelukkig hebben we ook een snoezelkamer.”