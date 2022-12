Traumaheli bij ernstig ongeval met vrachtwagen en twee auto's op N69 bij Valkenswaard

Sorriso Kids zorgde voor de doorbraak naar een betere toekomst

VALKENSWAARD - Stichting Sorriso Kids zette zich 20 jaar lang in om kansarme kinderen in het Braziliaanse Arraial d’Ajuda kansrijk te maken. En dat is gelukt. Eind dit jaar wordt de Valkenswaardse stichting opgeheven.

3 december