Troosteloos ‘Terenplein’ gaat van hangplek naar mooi, groen en gezellig

„Dit plein is eigenlijk een goed bewaard geheim van Dommelen”, vertelt inwoner Geoffrey van Gerven. „Er zijn best wel wat mensen die gewoon niet weten dat er zo’n groot plein achter de school ligt.”

Van Gerven doelt hiermee op het plein dat aan de achterzijde van basisschool Schepelweyen in Dommelen ligt. In de volksmond wordt dit het ‘Terenplein’ genoemd. „Zo’n anderhalf jaar geleden zat ik bij de gemeente in een vergadering die ging over de speelplekken in Dommelen, en ik was hier natuurlijk wel nieuwsgierig naar. Het verbaasde mij dat er niet gesproken werd over het plein. Vooral omdat er wel over de kleinste ‘bultjes’, waar we als kinderen in de wijk allemaal over hebben leren fietsen, werd gesproken als speelplek. Dus ik heb ze daar eens even wakker geschud bij de gemeente.”

Hangplek

Het plein zoals het er nu bij ligt is troosteloos en straalt weinig uit. „Toen ik hier zelf op mijn negende woonde was het plein al zoals het nu is. Er is in al die jaren niets aan gedaan. Het is een groot geasfalteerd plein, wat soms door de school gebruikt wordt als sportterrein. Maar het wordt nu voornamelijk gebruikt als hangplek voor 15- en 16-jarigen. Er is veel vandalisme en overlast”, vertelt Van Gerven.

Daarnaast is de waterhuishouding een groot probleem. „Het water loopt gewoon niet weg. Als er een keer een flinke regenbui is geweest, duurt het soms wel een week voordat het plein droog is. Bovendien heb ik foto’s gezien van direct aanwonenden waarbij het water tegen de achterdeur aan kwam, omdat de afwatering gewoon niet goed geregeld is.”

Quote De oppositie heeft het gelukkig opgepikt en ervoor gezorgd dat er alsnog genoeg budget vrijkwam Geoffrey van Gerven

Nadat Van Gerven bij de gemeente aan de bel heeft getrokken, komt de gemeente al snel met een mooi plan. „De kosten waren ruim anderhalve ton, waarbij de gemeente zelf maar een ton beschikbaar had, de rest zou de school moeten bijdragen.”

De school, basisschool Schepelweyen, heeft echter niet genoeg middelen ter beschikking, dus het plan belandde even op de plank. „De oppositie heeft het gelukkig uiteindelijk opgepikt en ervoor gezorgd dat er alsnog genoeg budget vrijkwam.”

Sportvelden en veel groen

Begin dit jaar is er een projectgroep opgestart met daarin buurtbewoners, de school, kinderopvang, politie en gemeente waarbij een ontwerp tot stand is gekomen. „Er komen verschillende sportvelden met daartussen veel groen. Al het oude teer wordt weggehaald en er komt een nieuwe laag met mooie coating met felle kleuren. Verder komen er wadi’s die zorgen voor een betere waterhuishouding”, vertelt Van Gerven.

Het ontwerp is gepresenteerd aan omwonenenden en is te zien op de website van de gemeente. „Voor de zomer gaat de schop in de grond. Ik hoop dat we de officiële opening in het voorjaar van volgend jaar kunnen doen als er weer wat groen in de bomen zit”, zegt Van Gerven.