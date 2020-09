Trucker krijgt boete voor dodelijk ongeval in Valkenswaard

Ambtenaar ontslagen na onthullen crisis in Waalre

21 augustus WAALRE - De Waalrese ambtenaar die vorige week tijdens een kort geding de bestuurscrisis in het college van B en W onthulde, is op staande voet ontslagen. De vrouw had een leidinggevende functie en was al geschorst vanwege een conflict met de gemeente. Haar ontslag volgde een dag na de zitting waar de crisis aan het licht kwam. Dat bevestigt haar advocaat Conny Staudt.