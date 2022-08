Truckrun Valkenswaard afgeblazen vanwege gebrek aan bijrijders

‘No, no, no’ en ‘boks to the heart’ begrijpt ieder kind

AALST - Onder leiding van fitnessinstructeur Pepijn Mathijssen (20) organiseert Paramount Fitness in Aalst buitenspelletjes voor kinderen van asielzoekers. Deze kinderen zijn tijdelijk gehuisvest in sporthal De Pracht en als goede buur help je een handje, zo vinden ze bij Paramount.

2 augustus