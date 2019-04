Trudie heeft een breiclub voor hippe mensen: ‘Breien is als meditatie’

Kaart Schrikba­ren­de stijging verkeersdo­den in Brabant, experts tasten in duister over oorzaak

8:58 De stijging van het aantal verkeersslachtoffers in Brabant is schrikbarend. Waar in 2017 nog 98 mensen het leven lieten bij een verkeersongeluk, waren dat er 150 in 2018. Dat is een stijging van 53 procent, blijkt uit cijfers van het CBS.