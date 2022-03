VALKENSWAARD/EINDHOVEN - Op de Kluizerdijk in het gebied ten zuiden van Valkenswaard zijn maandagavond een man (23) en een vrouw (21) uit Tsjechië aangehouden. Zij reden in een auto met valse kentekenplaten en in hun voertuig lagen nog meer kentekenplaten. Mogelijk werden die de afgelopen weken gebruikt bij diefstallen uit auto's in Eindhoven. Dat meldt de politie.

De aanhouding vond plaats rond 21.30 uur. Dat gebeurde nadat agenten in een onopvallend voertuig het tweetal zagen rijden in de Honthorststraat in het Eindhovense stadsdeel Stratum. Bij de politie was al bekend dat de inzittenden zich mogelijk bezighielden met diefstallen uit auto's in de omgeving van de Eindhovense woonboulevard Ekkersrijt.

Ze besloten daarom om de auto te volgen om de Tsjechen te controleren. ,,De auto ging er echter op enig moment vandoor. Kennelijk nadat de bestuurder in de gaten kreeg dat hij door politie werd gevolgd”, meldt de politie.

Onderzoek op vakantiepark Brugse Heide

Na een korte achtervolging reed de automobilist zich klem op een zandpad aan de Valkenswaardse Kluizerdijk. Zodoende vond de controle toch plaats. ,,In de auto vonden we meerdere kentekenplaten, met daarbij kentekens die bij enkele diefstallen in de afgelopen tijd door getuigen waren genoteerd.”

Vervolgens is onderzoek gedaan op vakantiepark de Brugse Heide in Valkenswaard, waar de twee verblijven in een chalet. Daar trof de politie ‘meerdere goederen aan die mogelijk van diefstal afkomstig zouden kunnen zijn’. Dat wordt nog onderzocht. De twee zitten vast en hun auto is in beslag genomen.

Volledig scherm Vermoedelijke dieven gepakt in auto met vals kenteken bij Valkenswaard. © Fotopersburo Bert Jansen/Rico Vogels

