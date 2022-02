Twee carnavalsvierders aangereden in Valkenswaard

Wie kreeg er in 1960 in Eindhoven balletles van Philip Nasta?

EINDHOVEN - Balletschool Philip Nasta in Eindhoven. Een foto gemaakt in juni 1960 maar meer informatie ontbreekt. Wie kreeg er les op deze balletschool en wie was Philip Nasta? Het ED is op zoek naar herinneringen en anekdotes. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

