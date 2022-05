Twee fietsers raken verstrikt met elkaar en vallen, man gewond aan hoofd

Wie ontving de repatrian­ten uit Indonesië in 1958 in Budel?

BUDEL - Repatrianten uit Indonesië komen in 1958 aan in Budel. Meer is er over deze foto niet bekend. Wie weet wel wat er precies te zien is op de foto en wat de aanleiding was? En wie weet wie de mensen op de foto zijn of was er zelf bij in 1958?

23 april