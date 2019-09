Twee Waalrese tachtig-plussers besmet met het hardloopvirus

video Drugsafval gedumpt en in brand gestoken in bosgebied Valkens­waard

9 september VALKENSWAARD - Op een zandpad in het bosgebied bij de Monseigneur Smetsstraat in Valkenswaard is maandagochtend drugsafval gedumpt en in brand gestoken. De brandweer was ter plaatse en liet het gecontroleerd uitbranden.