Tweehonderd slopers ontmantelen wagens van bloemencorso Valkenswaard

FotoserieVALKENWAARD - Al het kleurrijke verdwijnt dinsdag in saaie containers. Twee dagen na het bloemencorso in Valkenswaard is het sloopdag.

Al meer dan zestig jaar is Nico van den Broek betrokken bij het Valkenswaardse bloemencorso. Alle facetten heeft hij ervaren. Daar hoort naar zijn idee ook bij dat je er op de dinsdag na het corso bent om af te breken, om de wagen te slopen. ,,Dat is ook het corsovirus." Met zijn 76 jaar is hij de nestor van het buurtschap Reisvenne Oranje. Dagelijks was Van den Broek in de corsotent te vinden. ,,Het zware werk is voor de jeugd. Ik ben hier op het Kloosterplein voor wat veegwerkzaamheden. Om te voorkomen dat de spijkers uit de bloemen schade veroorzaken.”

Ook Ben Rooijakkers is één van de oudgedienden. Al ruim twintig jaar zet hij zich in voor de inwendige corso-mens. Eerst op de Markt. Nu op het Kloosterplein. In een speciale tent verzorgt hij met enkele hulpen het ontbijt en de lunch. ,, Een broodje hamburger of broodje spiegelei. En de hele dag koffie natuurlijk. Voor ruim tweehonderd mensen.”

Tonnen ijzer

Even verder staat William Lievens, voorzitter van buurtschap Leenderweg, volop te beuken aan de wagen waarmee hij met zijn club de derde prijs (red. Schrobbelèr) won. Zijn groep begon om 7 uur als eerste met een tiental personen aan de sloopwerkzaamheden. De eerste uren de bloemen en het karton verwijderen en daarna het ijzerwerk. ,,Onze wagen was niet geweldig groot. Toch moet je vijf tot zes ton ijzer verwerken." De bloemen en het karton gaan in aparte containers. Even verder staan de bakken waarin het ijzerwerk wordt verzameld. Lievens: ,,Naar schatting gaat het hier over zeventig ton ijzer. De opbrengst van dat oude ijzer zal in grote lijnen de kosten voor het storten van bloemen- en papierafval dekken." Dochter Joyce Lievens (25) loopt de komende jaren met haar vader mee. Het is de bedoeling dat ze op termijn de voorzittershamer van hem over gaat nemen. Al ruim tien jaar is ze actief in het corsowereldje. ,,Alle disciplines heb ik aan den lijve ervaren. En daar hoort ook het slopen bij.”

Enorme kraan

Kris kras over het Kloosterplein denderen de hele dag enkele graafmachines. Eerst schrapen ze de bloemen en het karton bijeen. Vervolgens verzamelen ze grote grillige hopen ijzerresten. Van de kolossale wagen van Stadsebergen (red. Klokkenspel) moet echter eerst nog door een enorme telescoopkraan het bovenstuk getild worden. Voorzitter Mark Klomp: ,,Die constructie van ijzeren balken kun je niet op die hoogte en enkel maar met een paar slijptollen veilige slopen."

