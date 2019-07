Tweespalt op Den Hof over investeringsfonds

Dergelijke oordelen over de BIZ staan lijnrecht tegenover verklaringen van andere ondernemers, die zeggen dat het fonds grote voordelen heeft. Naast het festival Creatief en Culinair werd met geld uit het fonds ook een braderie georganiseerd. Bovendien hangt er nieuwe verlichting en er zijn plantenbakken geplaatst. ,,Dat zijn allemaal positieve dingen’’, zegt de juwelier Van Hooff. ,,We hebben een goed begin gemaakt.’’ De BIZ ging in januari 2018 van start.



Ook kapper Karin Peeters Tourmaline is positief. ,,Ik denk dat een aantal ondernemers moppert omdat ze de rekening niet wil betalen, maar niet omdat de BIZ niet goed loopt. De eerste twee grote evenementen waren bijzonder succesvol. Met de BIZ kijkt Den Hof weer vol vertrouwen naar de toekomst.’’ Op de lange termijn willen ondernemers profiteren, zeker met de ontwerpen voor een vernieuwd Den Hof in het achterhoofd, die vorige week werden getoond in het gemeentehuis.