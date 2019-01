Twijfels over appartementen in Waalre

Vanwege de voorgestelde bestemmingswijziging is toestemming nodig van de raad. Die stond nog niet te springen, bleek tijdens de raadsvergadering. Onbegrijpelijk vinden de partijen het dat er wel onderzoek gedaan is naar geluidsbelasting door verkeer, maar niet in relatie met het ernaast gelegen horecapand. Ook kwam er kritiek op het uiterlijk van het appartementencomplex, dat niet in het beeld van de Markt zou passen. Wethouder Van Holstein gaf fijntjes aan dat het huidige pand ook niet uitblinkt in schoonheid. Desgevraagd noemt Hans Daris van café/zaal de Wolderse Wever het 'de kat op het spek binden': ,,De burgemeester gaf vorig jaar bij de opening van de Markt aan dat het centrum klaar is voor meer evenementen. Zo heb je dit jaar de Passion, Spring, koningsdag, de braderie, terrasconcerten en de kermis. Als je vervolgens appartementen bouwt naast een horecagelegenheid dan vraag je om problemen. In omliggende gemeenten als Oirschot, Son en Valkenswaard hebben we al kunnen zien dat bewoners van nieuwe appartementen gaan klagen over overlast. Kijk: we houden ons hier netjes aan de regels maar als in de zomerdag de deuren hier open staan en het terras vol zit, dan hoor je elkaar gewoon. En dat is voor niemand fijn."