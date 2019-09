Uitslaande brand in appartement in Valkenswaard, ook twee andere woningen beschadigd

Bloemencor­so Valkens­waard gaat op de internatio­na­le toer: ‘Come to the flowerpara­de!’

9:15 VALKENSWAARD - Het corso in Valkenswaard zet met een speciale expat-tribune dit jaar in op een meer internationaal publiek. Buitenlandse kenniswerkers moeten zich daarmee extra welkom voelen bij het ‘the coziest flower festival of the Netherlands!’ (Het gezelligste bloemenfestival van het land.)