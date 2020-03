Ultimatum om Eurocircuit? Nee hoor! Veiligheidsregio spreekt Valkenswaard tegen

Waalre investeert in bewustwor­ding en preventie

9:20 WAALRE - In de BuurtTent op Den Hof werd dinsdagmiddag volop gediscussieerd over preventiemaatregelen tegen woning- en auto-inbraak en over de zin van het opzetten of aansluiten bij een BuurtWhatsApp. Maar ook rookmelders bleken een hot item, net als het geurkaartje vanaf waar de anijsachtige geur van XTC kon worden opgesnoven.